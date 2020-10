Business news: Bangladesh, Fmi prevede crescita del Pil del 4,4 per cento nell'anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), nel "World Economic Outlook", ha rivisto il tasso di crescita del prodotto interno lordo del Bangladesh per l'anno fiscale 2020-2021, iniziato a luglio, al 4,4 per cento. La proiezione dell'Fmi è inferiore rispetto alla stima del governo di Dacca dell'8,2 per cento. Il Fondo ha valutato che la crescita del Pil del paese potrebbe attestarsi al 7,3 per cento nel periodo fiscale 2024-25. Ad aprile, invece prevedeva che il paese avrebbe conseguito una crescita del Pil del due per cento per quest'anno solare e del 9,5 per cento per l'anno successivo. L'agenzia di solito calcola la crescita del Pil del paese sulla base dell'anno anno solare, ma per la prima volta ha calcolato la crescita utilizzando l'anno fiscale. Le previsioni sono state riviste a causa dell'impatto economico causato dalla pandemia di coronavirus. (Nys)