Business news: Egitto, 745 milioni di dollari in stanziamenti governativi per transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha stanziato circa 745 milioni di dollari in fondi a sostegno di un progetto di transizione digitale per l'anno fiscale 2019/2020. Lo riferisce il quotidiano egiziano "El Masri El Youm". L'esecutivo ha in programma la digitalizzazione di tutti i sistemi entro il 2021 dopo il trasferimento nella nuova capitale amministrativa. "L'economia mondiale ha raggiunto un valore di 86,6 mila miliardi di dollari, di cui il 15 per cento è rappresentato dall'economia digitale, mentre l'economia della regione araba ha raggiunto i 2,7 mila miliardi, di cui il 4 per cento rappresentato dall'economia digitale", ha affermato Abdel Wahab Ghoneim, consigliere presidenziale per l'iniziativa della transizione digitale. (Cae)