Business news: Associazione produttori Turchia, possibile delocalizzazione produzione camion Man

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sarà la destinazione della delocalizzazione della produzione di camion da parte di Man, controllata dal gruppo tedesco Volkswagen. Se ne è detto convinto Alper Kanca, presidente dell'Associazione dei produttori automobilistici di Turchia (Taysad), come riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah". Il gruppo Volkswagen ha recentemente ventilato la chiusura dei propri stabilimenti a Steir, in Austria, e a Monaco di Baviera, in Germania, che impiegano 2.300 e 7 mila dipendenti rispettivamente. Kanca ha affermato che - malgrado la dirigenza Volkswagen non abbia rilasciato comunicati specifici in merito - la delocalizzazione potrebbe comportare il trasferimento in Polonia o Turchia, specificando che la prima non può spuntarla sulla seconda. "Mercedes, Man e Ford producono (già) camion e bus di qualità nel nostro paese e li esportano in tutto il mondo", ha affermato Kanca, aggiungendo che in Turchia è presente una forte industria che produce i pezzi necessari all'assemblaggio dei veicoli. "Lo stabilimento Man di Ankara avrebbe l'opportunità di produrre più veicoli grazie a questi cambiamenti". In luglio, i piani di Volkswagen per la realizzazione di una fabbrica a Manisa, presso Smirne, sono stati definitivamente fermati. Volkswagen ha assunto questa decisione non come critica al governo turco, ma per il crollo delle vendite subito a causa della crisi del coronavirus. “Data la situazione attuale, non è necessario sviluppare capacità aggiuntive”, ha reso noto Volkswagen. Secondo il gruppo, la domanda globale di auto è attualmente troppo debole per rendere apparentemente utile l'investimento nell'impianto di Manisa. I lavori per la fabbrica avrebbero dovuto iniziare alla fine di quest'anno, con il sito operativo dal 2022 per la produzione dei modelli Passat e Skoda Superb da esportare in Europa orientale e Medio Oriente. La capacità produttiva era stimata a 300 mila auto all'anno, con l'impiego di quattromila dipendenti. Volkswagen aveva iscritto al registro delle imprese turco una nuova controllata, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret As, dotata di un capitale iniziale di circa 149,89 milioni di euro e con sede a Manisa. (Tua)