- A Torino domani, domenica 18 ottobre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2133m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata nel complesso soleggiata specie su VDA e zone alpine in generale. Nubi irregolari su pianure piemontese, in particolare tra torinese, biellese e cuneese nella prima parte della giornata. Qualche addensamento anche sulla Liguria, dove non si esclude qualche goccia pomeridiana lungo l'Appennino. Clima fresco, temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Venti deboli variabili con dominante dai quadranti orientali in val padana. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)