Business news: Cina esamina un progetto di legge sulla protezione dei dati personali

- Il governo della Cina esaminerà un progetto di legge sulla protezione dei dati personali durante la 22ma sessione del comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo (Npc), che si terrà a Pechino dal 13 al 17 ottobre. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa Zang Tiewei, portavoce della Commissione per gli affari legislativi del comitato permanente. Negli ultimi anni, l'Assemblea nazionale del popolo e il suo Comitato permanente hanno formulato disposizioni relative alla sicurezza e alla protezione delle informazioni personali, tra cui la legge sulla cyber-sicurezza, le norme generali del codice civile, il diritto penale e il diritto del commercio elettronico. La commissione e l'Ufficio della Commissione centrale per gli affari del cyberspazio hanno iniziato le loro ricerche e l'elaborazione della legge sulla protezione delle informazioni personali nel 2018. (Cip)