- "Sulla crudele ed inutile uccisione dei cinghiali vogliamo vederci chiaro. Presenteremo un'interrogazione per sapere perché si è arrivati a questa assurda decisione e chi l'ha presa. Se qualcuno crede ancora di stare nella Roma del Colosseo si sbaglia di grosso e ne pagherà le conseguenze". Lo ha scritto in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. (Com)