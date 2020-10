Business news: Bellanova e ambasciatore Cina auspicano rapida attuazione accordo su indicazioni geografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta una destinazione di grande interesse per l’agroalimentare italiano e siamo determinati a lavorare con voi per consentire l’accesso al mercato cinese a sempre più produzioni italiane di eccellenza. Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, aprendo il bilaterale con l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese Li Junhua, terminato pochi minuti fa. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in una nota. “La firma, nell’agosto scorso, dell’Addendum al protocollo per l’export di kiwi”, ha proseguito Bellanova, “ha rappresentato un piccolo passo importante su questo percorso. Auspichiamo ora che possano essere portati avanti più speditamente i negoziati sul Memorandum per l’export di pere, con la messa a punto di un primo testo e una proposta che definisca i criteri per la realizzazione delle ispezioni in videoconferenza, necessarie per superare gli ostacoli di questo periodo di crisi e di restrizione dei viaggi. E’ importante assicurare che i prossimi appuntamenti bilaterali siano finalizzati a raggiungere risultati concreti e operativi”. (Com)