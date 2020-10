Business news: Cina, commercio estero in aumento del 7,5 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della Cina è aumentato del 7,5 per cento su base annua nel terzo trimestre di quest'anno. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane (Gac). Le esportazioni sono aumentate del 10,2 per cento mentre le importazioni sono aumentate del 4,3 per cento in termini di yuan (Rmb, Renminbi). "Il valore trimestrale delle esportazioni e delle importazioni ha raggiunto un livello record nel terzo trimestre", ha spiegato il portavoce Gac Li Kuiwen. Nei primi tre trimestri, il commercio estero di merci della Cina ha totalizzato 23.120 miliardi di yuan (3.440 miliardi di dollari), in aumento dello 0,7 per cento su base annua, invertendo i cali registrati nei primi due trimestri quando il commercio estero del paese è stato appesantito dall'effetto della pandemia di Covid-19. L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è rimasta il principale partner commerciale della Cina durante il periodo, seguita da Unione europea (Ue) e Stati Uniti, mentre il commercio con i paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) è aumentato dell'1,5 per cento. Le società private hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere la crescita del commercio, con il loro commercio estero in espansione del 10,2 per cento nei primi tre trimestri. "La Cina ha registrato un notevole rimbalzo delle esportazioni durante il periodo, guidato da forti vendite di forniture per il controllo delle pandemie e dispositivi come laptop e tablet. Mentre il paese si impegna per la ripresa della produzione nel mezzo del contenimento della pandemia, è riuscito a ripristinare gli ordini di esportazione stimolando la domanda interna, il che ha portato a un rimbalzo delle importazioni", ha detto Li. (Cip)