Business news: Cina, Ue impone dazi fino al 48 per cento sulle importazioni prodotti di alluminio

- L'Unione europea (Ue) impone dazi fino al 48 per cento sulle importazioni di estrusi di alluminio dalla Cina nel quadro di un'indagine per verificare se i produttori cinesi vendono a prezzi ingiustamente bassi. La Gazzetta ufficiale dell'Ue ha reso noto che i dazi, che vanno dal 30,4 al 48 per cento, si applicano dal 14 ottobre. Le misure sono provvisorie, il che significa che verranno applicate fino al previsto completamento delle indagini entro aprile. A quel punto, l'Ue potrebbe estendere i dazi per cinque anni. La Commissione europea, che coordina la politica commerciale comunitaria, ha aperto a febbraio un'indagine sui prodotti, ampiamente utilizzati nei trasporti, nell'edilizia e nell'elettronica dopo una denuncia dell'ente di settore European Aluminium. Secondo quanto riferito, i dazi saranno del 30,4 per cento per le società Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology, mentre Press Metal International vedrà dazi del 38,2 per cento. Altre società "cooperanti" dovrebbero affrontare dazi del 34,9 per cento e il materiale di tutte le altre società vedrebbe addebiti del 48 per cento. (Cip)