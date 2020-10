Business news: Kazakhstan, secondo il premier Mamin l’economia mostra segni di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kazakhstan mostra segni di graduale ripresa dopo la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il premier Askar Mamin nel corso dell’odierna riunione di governo. Secondo il primo ministro kazakho, segnali confortanti sono arrivati in particolare dal settore manifatturiero, dall’industria farmaceutica, dalla produzione di metalli, dalla costruzione di macchinari, dalla produzione di automobili e di carta, dell’industria leggera. I buoni raccolti delle ultime settimane hanno anche risollevato il comparto agricolo. Tuttavia, Mamin ha ricordato anche il calo della produzione di petrolio a causa della necessità del governo di adeguarsi all’accordo globale firmato dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai partner fuori dal Cartello. Secondo il capo dell’esecutivo, anche il settore dei servizi è cresciuto nel mese di settembre: in particolare il commercio (2,7 per cento), le telecomunicazioni (1,3 per cento) e i trasporti (1,2 per cento). In conclusione, Mamin ha sottolineato la necessità del governo di attuare tutti i progetti in corso entro la fine dell’anno. (Res)