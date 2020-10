Business news: India, prestiti Adb per 570 milioni di dollari per infrastrutture in Rajasthan e Madhya Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'India e la Banca asiatica di sviluppo (Adb) hanno firmato il 13 ottobre un accordo che prevede un prestito di 300 milioni di dollari per finanziare progetti di infrastrutture e servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari sostenibili in 14 città dello Stato del Rajasthan. Lo riporta un comunicato ufficiale del governo indiano. Il finanziamento economico è stato firmato da Sameer Kumar Khare, sottosegretario del ministero delle Finanze indiano, e da Takeo Konishi, direttore della divisione indiana Adb. Khare ha affermato che il progetto migliorerà la qualità della vita nelle città interessate. Attraverso il progetto, si prevede che i sistemi di approvvigionamento idrico in almeno otto città miglioreranno entro il 2027, a beneficio di oltre 570 mila persone. I sistemi sanitari a livello cittadino andranno a beneficio di circa 720 mila persone in almeno 14 città. Il progetto rafforzerà la capacità istituzionale dei governi locali e della Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage and Infrastructure Corporation Limited, l'azienda idrica nata con il supporto tecnico di Adb. (Inn)