Business news: Cina, prezzi al consumo in aumento dell'1,7 per cento a settembre

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è aumentato dell'1,7 per cento su base annua a settembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La crescita si è attenuata dopo l'aumento del 2,4 per cento registrato ad agosto. L'Ipc è aumentato dello 0,2 per cento su base mensile a settembre, rispetto a un aumento dello 0,4 per cento ad agosto. Dong Lijuan, statistico dell'Nbs, ha attribuito l'allentamento della crescita dell'indice alla moderazione dei prezzi degli alimenti, in particolare verdure e carne di maiale. I prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo della ponderazione nell'Ipc del paese, sono aumentati dello 0,4 per cento mese su mese a settembre, con un ritmo di crescita rallentato dall'1,4 per cento del mese precedente. Nei primi nove mesi, l'Ipc cinese è aumentato del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)