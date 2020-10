Business news: Cina-Cambogia, firmato accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Cambogia hanno firmato un accordo di libero scambio (Als). Come riferisce la stampa cinese, l'accordo è stato firmato in videoconferenza dal ministro del Commercio cambogiano Pan Sorasak e dall'omologo cinese Zhong Shan alla presenza del primo ministro cambogiano Samdech Techo Hun Sen e del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita nel Paese del Sud-est asiatico. Hun Sen ha affermato che l'Als è di grande importanza economica e politica e di essere convinto che attraverso la cooperazione amichevole tra i due paesi, lo sviluppo della Cambogia migliorerà sempre di più. Wang Yi ha affermato che la firma dell'accordo di libero scambio ha inviato un segnale forte di collaborazione, aiuterà la Cambogia ad affrontare le sfide portate dalla pandemia di Covid-19 e promuoverà lo sviluppo socio-economico nella nazione del Sud-est asiatico. Per la Cambogia è il primo accordo bilaterale di libero scambio. (Cip)