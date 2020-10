Business news: Fmi, crescita zero nell'anno fiscale in corso in Nepal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal dovrebbe registrare una crescita zero nell'anno fiscale in corso, iniziato a luglio. È quanto si legge nel "World Economic Outlook", il rapporto pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) che contiene le ultime previsioni economiche a livello globale. La previsione di crescita dell'Fmi è inferiore rispetto a quella dell'Ufficio centrale di statistica del Nepal, che lo scorso aprile ha stimato il 2,27 per cento. Il Fondo, tuttavia, prevede che l'economia del Nepal crescerà del 2,5 per cento nel prossimo esercizio fiscale. La Banca mondiale ha recentemente stimato lo 0,6 per cento e il 2,5 per cento per gli anni fiscali 2020 e 2021 rispettivamente. (Nys)