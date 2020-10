Covid: Senna (Lega), governo salvaguardi bar e ristoranti, consentendo di restare aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre salvaguardare le categorie economiche che più hanno sofferto da quando è iniziata la crisi economica e porre subito in essere misure di sostegno economiche per queste attività. Tutelare i pubblici esercizi è basilare per non far crollare la nostra economia. Quello che serve è dare supporto concreto per farli andare avanti, anziché pensare all'assistenzialismo". Così Gianmarco Senna (Lega), presidente della IV commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia, che risponde alle preoccupazioni delle categorie economiche colpite dalla crisi dovuta all'emergenza sanitaria. "I ristoratori e tutti i pubblici esercizi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi - sottolinea Senna - il governo deve salvaguardare queste attività, consentendo loro di restare aperte nel rispetto delle regole. Bar, ristoranti e locali hanno lavorato in questi mesi per garantire la sicurezza dei clienti e non possono essere penalizzati. Come presidente di commissione lavorerò per sostenere le categorie economiche che rappresentano uno dei fondamenti del sistema economico lombardo". "È quindi fondamentale che il governo dia sostegno ai territori maggiormente produttivi del Paese, senza i quali l'Italia il sistema economico dell'Italia rischierebbe di crollare. Tutela della salute, quindi, consentendo ai pubblici esercizi di andare avanti. Questa la sfida per la sopravvivenza del Paese", conclude Senna. (com)