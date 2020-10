© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita al Cairo, la ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya ha visitato la sede dell'Istituto Cervantes nella capitale egiziana. Come riferito da un tweet del dicastero spagnolo, Gonzalez Laya ha incontrato diversi ispanisti e studenti per discutere l'interesse per la lingua e la cultura spagnola in Egitto e il lavoro per promuoverle a livello globale svolto dall'Istituto Cervantes. (Spm)