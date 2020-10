Domodossola: abbattimenti di barriere architettoniche in via Cavallotti e via Vigorelli, cambia la viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio Tecnico di Domodossola (Vco) comunica che da lunedì 19 ottobre. verranno chiuse al traffico tratto di Via Cavallotti tra incrocio con Via Amendola e il civico 3, e la via Amendola, corsia destra, da Piazza dell’Oro a Via Cavallotti, per lavori di abbattimento barriere architettoniche con riqualificazione urbana della via Cavallotti e via Vigorelli. Viene contestualmente istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sull’intera via Cavallotti, dall’incrocio con Corso Dissegna a via Galletti. (Rpi)