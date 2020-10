Bolivia: governo denuncia tentativo di "gruppi dall'estero" di "destabilizzare il Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia non permetterà a quei cittadini "spagnoli, argentini e statunitensi" che sono entrati nel Paese "con l'intenzione di destabilizzarlo" di riuscire nel loro intento. Lo ha dichiarato il ministro del Governo boliviano, Arturo Murillo, nel corso della conferenza stampa convocata dalle autorità di La Paz per riferire sul caso che coinvolge il deputato argentino Federico Fagioli, arrestato secondo Buenos Aires mentre era arrivato a La Paz per visionare il processo elettorale di domenica. "Non lo permetteremo", ha detto Murillo, affermando che la polizia locale tiene sotto osservazione questi "gruppettini" provenienti dall'estero. "Li abbiamo chiaramente identificati, dove sono, dove si muovono, cosa mangiano, cosa bevono, ci stiamo attenti, non potranno aggredire o derubare nessuno", ha detto il ministro, per il quale si tratta di persone "addestrate e pagate dal (presidente venezuelano Nicolas) Maduro e dai cubani". Murillo ha inoltre assicurato che il governo garantirà il rispetto del vincitore, che solo i destabilizzatori si dovranno preoccupare, perché saranno consegnati alla giustizia. (segue) (Brb)