Covid: Regione Lazio, non sono previste nuove ordinanze nè decisioni autonome

- La Regione Lazio ribadisce, in una nota, che non ha assunto alcuna decisione in merito a nuovi provvedimenti per contenere il contagio "e che, soprattutto, non è prevista alcuna nuova ordinanza né decisione presa autonomamente. Come sempre dall'inizio di questa pandemia, con senso di responsabilità, l'amministrazione regionale parteciperà al confronto con il Governo e le Regioni e poi applicherà tutti i provvedimenti che verranno decisi insieme”. (Com)