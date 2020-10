Covid: controlli straordinari dei carabinieri nella "movida" di Melegnano (Mi), bar chiuso e maxi sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nottata di ieri, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese insieme a personale del Nil di Lodi hanno eseguito dei controlli straordinari del territorio nei luoghi della "movida", per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. I militari - fa sapere una nota - hanno proceduto al controllo congiunto di due esercizi pubblici di Melegnano molto frequentati dai giovani della provincia, imponendo, nel primo esercizio, la chiusura del locale per 5 giorni per non avere rispettato le norme anti contagio disciplinate dal Dpcm e contestando anche due maxi-sanzioni contro il lavoro sommerso irregolare, una sanzione di 400 euro per omesso distanziamento al tavolo e quattro violazioni dell’ordinanza della Regione Lombardia per mancata informazione sulle misure di prevenzione e per non aver rispettato il distanziamento tra i clienti, elevando verbali per un totale di 1.600 euro. Nel secondo esercizio i carabinieri hanno invece contestato quattro violazioni dell’ordinanza della Regione Lombardia per la mancanza di un elenco dei recapiti degli avventori e di adeguata informazione sulle misure di prevenzione, nonché l’omesso distanziamento ai tavoli elevando verbali per un totale di 1.600 euro. Durante le operazioni su strada, svolte con vari posti di controllo su tutta la città di Melegnano, i carabinieri hanno controllato circa 26 veicoli e 77 persone, contestando quattro violazioni per omesso utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per un importo complessivo di 1.600 euro. Durante i controlli i militari dell’Arma hanno fermato e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un diciassettenne e un diciottenne entrambi di Milano che sono stati sorpresi in sella a uno scooter rubato a girare per le vie di Melegnano e trovati in possesso di 0,2 grammi di cocaina, cui è conseguita la contestazione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura di Milano. (com)