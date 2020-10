Roma: Raggi, solidarietà a Brambilla per insulti sessisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà a Michela Brambilla, per gli insulti sessisti che ha raccontato di aver ricevuto ieri sera. La violenza, anche verbale, è sempre da condannare". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito agli insulti che la presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Michela Vittoria Brambilla, ha raccontato di aver ricevuto, dopo aver contestato l'uccisione di alcuni cinghiali a Roma. (Rer)