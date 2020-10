Business news: India, inflazione al dettaglio salita al 7,34 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio in India è salita al 7,34 per cento a settembre, dal 6,7 per cento di agosto. A settembre del 2019 era al 3,99 per cento. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). L’aumento è attribuito al rincaro dei prezzi dei generi alimentari in vista della stagione delle festività: per il paniere alimentare si è registrata un’inflazione del 10,68 per cento, contro il 9,05 per cento del mese precedente. Il tasso di inflazione al consumo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, è del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento. (Inn)