© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a RomaCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla manifestazione "Bicinrosa" per la lotta contro il tumore al seno all'interno dell'iniziativa “Via libera”. Roma, Largo Corrado Ricci. (ore 11)VARIE- L'Ampa, Associazione genitori della scuola spagnola a Roma “Liceo Miguel de Cervantes”, in collaborazione con Retake, ha organizzato una giornata di pulizia straordinaria della strada antistante l’istituto, via di Porta San Pancrazio, e della storica scalinata che, dal Rione Trastevere, conduce al Fontanone del Gianicolo. Roma, via di Porta San Pancrazio (dalle 9.30)- Sesto Memorial Stefano Cucchi con la Staffetta dei diritti: 11 tappe a rappresentare 11 diritti negati, 11 battaglie di civiltà. Una passeggiata non competitiva di 31 km, che dal Parco degli Acquedotti arriverà a piazza Montecitorio per la conclusione della staffetta con gli interventi di Ilaria, della famiglia Cucchi, di Fabio Anselmo, delle associazioni e dei comitati. Arrivo alle 17.30 a piazza Montecitorio a Roma. (Rer)