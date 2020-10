Business news: India, produzione industriale diminuita dell’otto per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in India è diminuita dell’otto per cento ad agosto. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Il calo è attribuito soprattutto ai settori manifatturiero e minerario: i rispettivi indici di produzione industriale sono scesi dell’8,6 e del 9,8 per cento. La generazione elettrica, invece, si è ridotta dell’1,8 per cento. Nell’agosto dell’anno scorso la produzione industriale aveva registrato una contrazione dell’1,4 per cento. Il ministero della Statistica e dell’attuazione del programma, in un comunicato, ha sottolineato che il confronto su base annua non è appropriato a causa della pandemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. (Inn)