Business news: India, Amazon avvia partnership per vendita biglietti Ferrovie Indiane

- Amazon India ha reso noto di aver avviato una partnership con Indian Railway Catering and Tourism Corporation (Irctc), la filiale delle Ferrovie Indiane che gestisce i servizi di ristorazione, turismo e biglietteria online, per consentire agli utenti di Amazon di prenotare e acquistare biglietti ferroviari attraverso la sua piattaforma. I vantaggi per chi utilizza questa modalità di acquisto sono molteplici: 12 per cento di sconto sull'acquisto per gli utenti Amazon Prime, dieci per cento di sconto per chi non è registrato al servizio Prime. Inoltre, i clienti che prenotano tramite Amazon Pay riceveranno un rimborso immediato in caso di cancellazione del treno o errori di prenotazione. Il sistema è disponibile sull'App studiata sia per utenti iOS e sia per Android e consente, tra le altre cose, di mostrare al controllore di bordo il codice Qr del biglietto del treno. (Inn)