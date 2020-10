Iraq: sostenitori delle milizie sciite distruggono la sede del Partito democratico del Kurdistan a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu), coalizione di circa 60 milizie in maggioranza sciite sostenute dall'Iran, hanno fatto irruzione oggi nella sede del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) a Baghdad, la capitale federale dell'Iraq. Secondo l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, centinaia di simpatizzanti delle Pmu hanno sfondato il cordone di sicurezza e hanno devastato gli uffici del Pdk, il partito al potere nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Alcuni video ottenuti da “Shafaq news” mostrano i manifestanti dare alle fiamme le bandiere del partito e del Kurdistan iracheno, distruggendo il quartier generale tra l’indifferenza delle forze di sicurezza. "Condanniamo fermamente questo attacco e l'incendio della bandiera curda, che è un simbolo di tutta la regione e che rappresenta i sacrifici del nostro popolo per raggiungere la libertà e la democrazia", afferma il parlamento curdo in una dichiarazione. "Chiediamo al governo federale e al parlamento di indagare su questo incidente e di prendere tutti gli atti legali necessari per stabilire una convivenza pacifica", aggiunge la nota. (segue) (Irb)