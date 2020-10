Nigeria: commissione di indagine su abusi di polizia chiede di imputare 24 ex agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nigeriana del servizio di polizia (Psc) ha raccomandato di accusare formalmente 24 ex membri della Squadra speciale anti-rapina (Sars) per il loro coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Lo ha dichiarato il segretario esecutivo della Commissione nazionale per i diritti umani, Tony Ojukwu, aggiungendo che la giuria ha inoltre chiesto il licenziamento immediato di 37 agenti implicati nelle operazioni della squadra. La decisione della Psc è la prima rilasciata dal gruppo di indagine indipendente istituito su ordine del governo per indagare sulle accuse di abusi da parte della polizia. Le autorità di Abuja hanno inoltre disposto l'istituzione di commissioni giudiziarie in tutti i 36 Stati nigeriani Le commissioni sono incaricate di analizzare le denunce sulle accuse di uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia contro i manifestanti dall'inizio delle manifestazioni la scorsa settimana. (segue) (Res)