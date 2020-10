Nigeria: commissione di indagine su abusi di polizia chiede di imputare 24 ex agenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, che hanno per oggetto i presunti abusi da parte delle forze di polizia nel far applicare le restrizioni anti-Covid, sono scoppiate la scorsa settimana in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 10 persone. (Res)