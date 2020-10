Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi europei del Recovery Fund vanno investiti tenendo conto delle priorità del Paese". Lo ha detto il presidente di Anpit Federico Iadicicco nel suo intervento durante la seconda giornata di lavori del Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale dell'Industria e del Terziario. "Noi ne abbiamo fissate cinque: Roma capitale, che torni a farsi traino della crescita economica del paese; Italia ponte sul mediterraneo, per un ampio progetto di investimenti nel mezzogiorno che realizzino una completa rete infrastrutturale che comprenda anche il ponte sullo stretto di Messina; Italia della bellezza e della cultura, che porti alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio per il suo rilancio turistico; le grandi reti, per investimenti che garantiscano la sicurezza e l'efficienza delle grandi reti strategiche nazionali (da quella idrica al 5G), e Italia della cura e della cultura, per un copioso intervento di ammodernamento e ristrutturazione del patrimonio scolastico e sanitario". (segue) (Com)