Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese (2)

- "Il contributo di Anpit è quanto mai essenziale - ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia -. Siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. Il 20 per cento del Recovery fund andrà alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, coding, formazione, ricerca, intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre università stanno portando avanti. E il rapporto con le imprese è fondamentale. Ecco perché mai come quest'anno il contributo che Anpit darà sarà importante non solo per le imprese ma soprattutto per il governo e le istituzioni." Stimolato sul tema caldo del rapporto tra governo e Regioni nella gestione dell'epidemia, Boccia ha sostenuto: "il regionalismo Italiano, a fronte della pandemia più grave della storia moderna abbia dato prova, anche sorprendente, di notevole efficienza. Le discussioni ci sono, ma il modello italiano, secondo me, sta mostrando anche un nuovo volto del nostro paese: se le reti sanitarie si sono rafforzate è anche perché la cintura di protezione che abbiamo costruito intorno ci ha dato la possibilità di difenderle. Ora siamo ad oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200 mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, le altre segnavano il passo, ma oggi si sono allineate. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri è pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva immediatamente disponibili. Dobbiamo tutelare i due pilastri su cui si sta fondando l'azione del governo e delle regioni: il lavoro con le attività produttive e la scuola. Tutto quello che può decongestionare il traffico, a partire dallo scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza discussioni aspre. In questo momento ci vuole unità tra Stato, Regioni ed enti locali". (Com)