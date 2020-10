Covid: nessun focolaio al reparto di Neonatologia dell'Umberto I, ecco cosa è successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al reparto di Neonatologia del policlinico Umberto I di Roma non c'è alcun focolaio: lo precisano in una nota il direttore generale del policlinico Umberto I, Vincenzo Panella, e Mario De Curtis, primario del reparto di Neonatologia, patologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale a seguito di alcune notizie di stampa che vedrebbero 13 neonati positivi insieme alle loro madri. "Al policlinico Umberto I sono oggi ricoverate 5 donne Covid positive che hanno partorito neonati completamente sani". Il prof. De Curtis ricostruisce poi la situazione attuale nel reparto: "Una signora ha partorito all’inizio di agosto alla 29 settimana di gestazione dando alla luce un neonato di un peso alla nascita di 770 grammi, ancora in Terapia intensiva neonatale dove ha raggiunto un peso di circa 1.700 grammi. La madre durante il periodo di degenza è entrata regolarmente nel reparto per stare vicino al bambino. Alla madre è stata sempre controllata la temperatura, ha sempre indossato un camice a perdere e la mascherina di protezione". Il 14 ottobre la signora è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni per febbre alta e il tampone è risultato positivo. Anche il marito era ricoverato nello stesso ospedale da due giorni perché positivo al Covid-19. Il bambino è stato immediatamente posto in isolamento e sono state messe in atto, tutte le misure previste per l’isolamento e la prevenzione su tutti gli altri 13 neonati e i loro genitori. Tutti i bambini sono risultati negativi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. "Tutti i neonati sono in buone condizioni cliniche e nessuno presenta attualmente sintomi di infezione da coronavirus". (Rer)