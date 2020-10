Business news: rapporto Nokia, Europa ancora in svantaggio su 5G rispetto a Stati Uniti e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori industriali che potranno usufruire del 5G potranno contribuire al Prodotto interno lordo globale per ottomila miliardi di dollari entro il 2030. Questo quanto emerge da uno studio condotto dalla compagnia finlandese Nokia e ripreso dall'emittente "Yle". "Per cogliere le enormi opportunità del 5G, le organizzazioni devono avviare o intensificare la loro pianificazione già da ora e accelerare l'innovazione del modello imprenditoriale per rimanere competitivi in un'economia globale in rapida digitalizzazione ", ha dichiarato lunedì Gabriela Styf Sjoman, chief strategy officer di Nokia. Lo studio ha confrontato l'adozione del 5G in otto paesi: Finlandia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Australia e Arabia Saudita. Nokia ha rilevato come l'Europa sia in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all'Asia nell'implementazione di tecnologie abilitate al 5G. Negli Stati Uniti, il 45 per cento delle aziende intende investire nella tecnologia 5G entro il prossimo anno. In Finlandia, la cifra corrispondente è del 29 per cento. Tuttavia, l'11 per cento delle aziende finlandesi dichiara di aver già effettuato investimenti nella transizione al 5G. Un quarto delle compagnie del paese scandinavo teme inoltre di perdere il proprio vantaggio competitivo se gli investimenti nel 5G non investirà entro i prossimi tre anni. Solo il 13 per cento ha affermato di non vedere alcun collegamento tra il successo dell'azienda e l'uso delle tecnologie 5G. (Sts)