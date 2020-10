Roma: Ampa e Retake puliranno ingresso liceo Miguel de Cervantes, "così città più bella" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ripulire la strada della scuola, frequentata ogni giorno da centinaia di studenti e turisti, i genitori del Liceo Cervantes e i volontari dell’Associazione Retake si sono dati appuntamento domani, domenica 18 ottobre alle 9.30 in via di Porta San Pancrazio. Con ramazze, sacchi e guanti speciali, genitori e volontari cercheranno di rimuovere sterpaglie e rifiuti, per regalare ai bambini della scuola e a tutti i passanti un panorama all’altezza di un colle storico come il Gianicolo. Quello di domani al Liceo Cervantes è uno dei 14 eventi di Retake del prossimo weekend, che dal primo settembre hanno toccato addirittura quota 77. Una staffetta in tutti i quartieri di Roma, all’insegna del decoro ma soprattutto della partecipazione per una città più bella", conclude la nota. (Com)