Roma: Radicali, Calenda legga nostre due delibere popolari bocciate in Campidoglio

- "A Carlo Calenda, che si appresta ad annunciare la candidatura a sindaco di Roma e che oggi ha postato su facebook una foto del suo 'studio matto e disperatissimo' dei libri su Roma, consigliamo di leggere anche le nostre due delibere di iniziativa popolare firmate da migliaia di cittadini romani e respinte proprio in questi giorni dal Movimento 5 stelle in Consiglio comunale". Lo afferma in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani. "I due articolati riguardano altrettanti temi cruciali per la Capitale: il superamento dei campi Rom e le linee guida per un nuovo piano industriale di Ama spa Sono delibere che affrontano radicalmente problemi annosi, e che il Partito Democratico in aula ha votato favorevolmente. È proprio dalle soluzioni condivise che bisogna partire per costruire quella convergenza ampia necessaria per vincere a Roma. Per questo suggeriamo a Calenda di leggere, oltre ai libri e ai documenti, anche le delibere già pronte. Le soluzioni sono lì", conclude la nota. (Com)