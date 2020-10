Amministrative: Pedica (Pd), mentre Calenda studia sui libri noi sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda studia Roma sui libri. Noi invece ogni giorno la studiamo sul territorio, consumando le suole delle scarpe e non i tasti del computer. Questa è la differenza tra un pariolino e un politico vicino alla gente". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Può darsi anche che Calenda sia stato un buon ministro, tuttavia è un pessimo candidato al Campidoglio, per giunta divisivo. Roma va studiata nei quartieri. Va capito come vive la gente a Torbellamonaca e in tante altre zone periferiche della città, dove a volte lo Stato appare assente. A Ccorviale poco tempo fa un signore mi ha detto una frase che deve far ragionare tutta la politica: onorè, qui la Costituzione la scrivemo ogni giorno'. Questo deve capire Calenda. Roma ha bisogno di un sindaco operaio e non di uno in giacca e cravatta". (Com)