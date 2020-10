Viabilità: Anas, Ss42 del Tonale provvisoriamente chiusa a Sellero (Bs) per veicolo incendiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Sellero, in provincia di Brescia (dal km 98,560 al km 103,200) a causa di un veicolo incendiato all'interno della galleria "Sellero". Il traffico - fa Sapere una nota di Anas - è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.(com)