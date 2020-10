Usa-Armenia: ministro Esteri Mnatsakanyan incontrerà presto Pompeo a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan si recherà in visita negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano “The Hill” l'ambasciatore armeno negli Stati Uniti, Varuzhan Nersesyan. "Stiamo lavorando alla preparazione della visita del ministro degli Esteri a Washington", ha detto Nersesyan. Secondo il quotidiano, l'incontro tra il ministro degli Esteri armeno e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, dovrebbe svolgersi questo mese. "Apprezziamo il commento del segretario di Stato Pompeo, in cui afferma che la Turchia sta rafforzando l'Azerbaigian. Tuttavia, in questa fase, sono necessarie misure decisive, non solo commenti, ma anche passi concreti. Prima di tutto, fare pressione sulla Turchia per fermare immediatamente la sua aggressione contro il Nagorno-Karabakh", ha sottolineato l'ambasciatore. (Nys)