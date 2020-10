Chieti: giovedì insediamento nuovo Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Consiglio comunale a Chieti si terrà il prossimo 22 Ottobre al Teatro Marrucino, luogo simbolo della città. Lo ha annunciato oggi il neo sindaco Diego Ferrara in occasione della presentazione della nuova giunta che è composta da nove assessori di cui tre esterni. Vicesindaco sarà lo stesso De Cesare che avrà le deleghe a turismo, teatro, cultura, eventi e manifestazioni e attività produttive, Manuel Carlo Pantalone, del gruppo di civiche di De Cesare, con deleghe allo sport e al commercio, Stefano Rispoli (Pd) ai lavori pubblici, Chiara Zappalorto (Pd) politiche comunitarie e ambiente, Anna Teresa Giammarino (lista Chieti per Chieti) alla pubblica istruzione, Giancarlo Cascini (Movimento 5 Stelle) alla sanità. Gli assessori esterni sono Mara Maretti, docente universitaria di sociologia a ci andranno le deleghe all'innovazione sociale e allo sviluppo sostenibile , Enrico Raimondi, avvocato ed ex consigliere comunale, che avrà le deleghe al personale e agli affari legali, Tiziana Della Penna, commercialista, la delega al Bilancio. Chieti è stata la sola città capoluogo di provincia in Abruzzo che è andata al rinnovo del Consiglio comunale. L'altra città abruzzese è stata Avezzano (Aquila) dove ha vinto il centro sinistra e sindaco sarà Gianni Di Pangrazio.(Gru)