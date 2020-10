Camera: Fico, slitta ddl Zan ma attività non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula della Camera slitta l'arrivo del ddl Zan contro l'omotransfobia e la misoginia. “Su richiesta dei capigruppo di opposizione - in virtù delle positività e delle quarantene che riguardano i loro gruppi - ci sarà lo slittamento del ddl Zan - ha annunciato il presidente Roberto Fico -. Il provvedimento sarà esaminato la settimana seguente. Nei prossimi giorni però l’attività della Camera continuerà: in Aula con le discussioni generali, le interrogazioni e le interpellanze, e nelle commissioni parlamentari. È confermata anche la riunione della Giunta per il regolamento”. (com)