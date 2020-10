© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i gruppi di opposizione in ragione delle assenze legate al coronavirus chiedono di sospendere i lavori d'Aula per una settimana noi non ci opponiamo. Sia chiaro però che il calendario non muta e si rimanda tutto. Non accettiamo un rinvio ad hoc, sulla proposta di legge Zan, una legge che la destra vuole fermare". Lo afferma, in una nota, il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. (com)