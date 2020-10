Covid: 130 nuovi casi in Sardegna, una vittima nel nord dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 130 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna a fronte di 2995 tampini effettuati. 93 dei nuovi positivi sono stati individuati da attività di screening, 37 da sospetto diagnostico. Si registra anche una vittima nel nord Sardegna che porta a 172 il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza. Dal bollettino dell'Unità di Crisi Regionale si evince anche che salgono il numero dei ricoverati nei reparti non intensivi (192 in totale, +5 rispetto a ieri) e dei pazienti in terapia intensiva (30 in totale, +1 rispetto a ieri). Salgono a 5.866 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 226.794 tamponi. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.966. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.468 (+36) pazienti guariti, più altri 38 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 5.866 casi positivi complessivamente accertati, 928 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 809 (+32) nel Sud Sardegna, 452 (+19) a Oristano, 894 (+4) a Nuoro, 2.783 (+51) a Sassari. (Rsc)