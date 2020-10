Fisco: governatori Lega, mai Imu su prima casa, governo chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Donatella Tesei e Luca Zaia, in una nota, affermano: “prendiamo atto della precisazione degli uffici di Gentiloni sull’Imu per la prima casa ma è fondamentale un chiarimento definitivo da parte del nostro Governo che escluda quest’ipotesi in maniera definitiva. Non possiamo permetterci una nuova tassazione ai danni delle famiglie in un momento così difficile. Anzi la politica fiscale può solo prevedere un abbattimento della pressione fiscale per dare respiro all’economia e agli investimenti”. (com)