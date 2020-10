© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Nicola Zingaretti e alla Regione Lazio. Col bonus km 0, 10 milioni di euro per contrastare la crisi rilanciando la filiera agroalimentare del Lazio e i ristoratori che scelgono i prodotti del territorio. Una grande opportunità anche per Roma, comune agricolo più grande d'Europa". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)