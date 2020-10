Algeria: oggi il 59esimo anniversario del massacro di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di stampa turca “Anadolu” ha pubblicato oggi un lungo approfondimento su questo tema. “Il ricordo del massacro di Parigi del 1961, quando ben 400 manifestanti furono uccisi e gettati nella Senna per aver sostenuto la guerra d'indipendenza algerina, è ancora vivo dopo 59 anni. Nonostante gli sforzi dei parenti delle vittime, la Francia ha cercato di nascondere la portata del massacro per 37 anni e nel 1998 ha annunciato che solo 40 persone sono state uccise durante le proteste”, si legge sul sito web dell’agenzia. “L'incidente è ancora considerato tabù dalle istituzioni ufficiali e dagli amministratori in Francia. La richiesta dell'agenzia ‘Anadolu’ di accedere agli archivi sul massacro nel suo 59esimo anniversario è stata rifiutata dal Dipartimento di Polizia di Parigi e dal Dipartimento per la Memoria e gli Affari Culturali, citando le restrizioni anti Covid-19”, scrive l’agenzia di stampa turca. (Ala)