Francia: ambasciata russa, aggressore insegnante decapitato viveva nel paese da 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdoulakh A., la persona che ha aggredito l'insegnante di storia Samuel Paty a Conflans-Sainte-Honorine, nei sobborghi di Parigi, ha ufficialmente vissuto in Francia negli ultimi 12 anni. È quanto affermato dall’addetto stampa dell'ambasciata russa a Parigi, Sergej Parinov, secondo cui anche le autorità francesi hanno confermato questa posizione. "Questa persona ha vissuto in Francia negli ultimi 12 anni in veste ufficiale. Non è tanto il luogo di nascita a essere importante, ma dove si è radicalizzato e ha scelto la via del terrorismo, un fenomeno che la Russia ha sempre costantemente condannato in tutte le sue manifestazioni", ha detto Parinov. "Nel 2008 si è recato in Francia con la famiglia e hanno chiesto lo status di rifugiati. Vivevano in Francia sulla base di un permesso di soggiorno di lunga durata", ha sottolineato Parinov, aggiungendo che questi dati sono stati forniti dalla parte francese. (Frp)