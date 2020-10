Polonia: ex vice premier Giertych accusato di frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale polacca ha accusato Roman Giertych, un importante avvocato ed ex vice primo ministro, di frode. È quanto riferito dal procuratore Jacek Motawski, secondo cui a Giertych è stato proibito di lasciare la Polonia o di esercitare la professione legale. La procura ha smentito le indiscrezioni sul presunto maltrattamento nei confronti di Giertych, svenuto giovedì scorso mentre si trovata in stato d’arresto. L’Ufficio centrale anticorruzione (Cba) ha riferito che l’ex vicepremier avrebbe preso parte a un piano per prelevare denaro da una società e riciclare fondi per un importo di oltre 90 milioni di zloty (23 milioni di dollari). Secondo il procuratore Motawski, qualsiasi indiscrezione secondo cui le " cattive condizioni di salute di Giertych siano legate a interferenze non autorizzate da parte degli agenti del Cba" è "completamente infondata". L'avvocato di Giertych, intanto, ha respinto tutte le accuse, annunciando l'intenzione di contestarle nelle sedi appropriate. (Vap)