Milano: De Corato, statua Sankara a giardini Montanelli atto folle, prefetto questore e sindaco intervengano

- Prefetto, questore e sindaco di Milano impediscano l'istallazione di una statua di Thomas Sankara ai giardini Montanelli. Lo chiede in una nota l'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, dopo che il centro sociale Cantiere su Facebook ha annunciato che domani installerà nei giardini pubblici di via Palestro una statua dedicata al presidente rivoluzionario del Burkina Faso ucciso 33 anni fa. "Mi auguro quindi che prefetto, questore e sindaco intervengano, ognuno nelle proprie prerogative, per impedire questo atto folle e fuori da qualsiasi regola. Già in occasione del 'Columbus Day' gli stessi centri sociali hanno posizionato delle targhe abusive ribattezzando 'corso Colombo' come 'corso Resistenza indigena' e imbrattando le targhe stradali originali. Dopo questo episodio, già molto grave, domani hanno in programma la seconda puntata dello scempio in cui scimmiottano il movimento 'Black lives matter' e, in nome della decolonizzazione, vogliono installare questa statua che celebra un leader africano che nulla ha a che fare con la nostra storia", dichiara De Corato. "Intanto, continuano a denigrare sia la figura di Indro Montanelli che quella di Cristoforo Colombo. C'è inoltre il rischio che i centri sociali prendano di mira la statua di Montanelli come è già accaduto nei mesi scorsi. Lasciare questi personaggi liberi di agire posizionando statue e targhe come meglio desiderano significherebbe sancire la sconfitta della legalità e delle regole della nostra Repubblica", conclude l'assessore.(com)