Nord Macedonia: vicepremier Dimitrov, sfida più importante è adesione all'Ue

- Dopo l’adesione alla Nato per la Macedonia del Nord la sfida più grande è l’ingresso nell’Unione europea. Lo ha detto il vicepremier macedone con delega all’integrazione europea, Nikola Dimitrov, citato dall’agenzia di stampa “Mia”. “Io e il mio team, insieme, faremo del nostro meglio affinché il nostro paese diventi una prospera democrazia europea”, ha promesso Dimitrov in una conferenza stampa. In quest’occasione il vicepremier ha presentato gli obiettivi del suo mandato per i prossimi quattro anni. (Seb)