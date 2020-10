Usa-Romania: lunedì Pompeo riceverà a Washington ministro Esteri romeno Aurescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, lunedì avrà un colloquio a Washington, con il segretario di Stato Michael Pompeo. Aurescu sarà in visita negli Stati Uniti sino a martedì, proprio su invito della controparte. La visita si svolge nel contesto della celebrazione, nel 2020, dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra la Romania e gli Usa. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri romeno, la visita "rappresenta un'ottima occasione per riconfermare delle principali coordinate del Partenariato strategico". I colloqui tra il ministro Aurescu e il segretario Pompeo si concentreranno sulla cooperazione bilaterale in campo politico, militare, energetico ed economico, fra cui anche i progetti strategici prioritari di interconnessione promossi dalla Romania nell'ambito dell'Iniziativa dei Tre Mari.(Rob)