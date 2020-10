Algeria: stampa russa, visita di Le Drian nel paese legata al rilascio di 200 islamisti in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, è stato inviato ad Algeri nella veste di "pompiere" per "spiegare ai funzionari algerini la posizione della Francia riguardo al rilascio di 200 islamisti, inclusi terroristi, in Mali". Lo riferisce la versione in lingua francese dell’agenzia di stampa statale russa “Sputnik”, aggiungendo che il capo della diplomazia di Parigi ha discusso anche di “Libia e della revisione della Costituzione algerina”. Secondo l’organo di stampa di Mosca, "i funzionari algerini sono arrabbiati", tanto che ai "media pubblici nazionali" sarebbe stato ordinato di "coprire le attività" del ministro francese al minimo indispensabile. "Per il governo algerino, questo atto (il rilascio di 200 estremisti) costituisce una vera minaccia alla sicurezza", spiega l'agenzia russa, secondo la quale "Parigi è considerata coinvolta in questa operazione che ha permesso il rilascio di quattro ostaggi, in particolare la francese Sophie Pétronin e il politico maliano Soumaila Cissé”. Gli altri due ostaggi non sono menzionati, ma dovrebbe trattarsi Padre Maccalli e Nicola Chiacchio, i due italiani liberati dalle mani dei gruppi jihadisti legati ad Al Qaida. (segue) (Ala)